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Послания призрака 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Послания призрака
Киноафиша Сериалы Послания призрака Сезоны Сезон 3

Ghostwriter 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 3-й сезон сериала «Послания призрака»

В 3 сезоне сериала «Послания призрака» продолжается увлекательная история о духе, который бродит по книжному магазину и начинает выпускать вымышленных персонажей из литературных произведений в реальный мир. В центре событий оказываются четверо детей, которые объединяются, чтобы разгадать захватывающую тайну, связанную с незавершенным делом привидения. Джамал отдыхает в Лондоне с родителями, которые остановились в гостинице, принадлежащей семейству Вентвуд. Находясь там, Джамал знакомится с детьми Вентвудов, Сэмом и Бекки. Им предстоит раскрыть заговор с целью похищения сына известного писателя.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Послания призрака График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Призрак страны Оз, часть 1 Ghost of Oz, Part 1
Сезон 3 Серия 1
21 октября 2022
Призрак страны Оз, часть 2 Ghost of Oz, Part 2
Сезон 3 Серия 2
21 октября 2022
Призрак страны Оз, часть 3 Ghost of Oz, Part 3
Сезон 3 Серия 3
21 октября 2022
Волшебный призрак, часть 1 The Magic Ghost, Part 1
Сезон 3 Серия 4
21 октября 2022
Волшебный призрак, часть 2 The Magic Ghost, Part 2
Сезон 3 Серия 5
21 октября 2022
Призрак, мышь и мотоцикл, часть 1 The Ghost, the Mouse, and the Motorcycle, Part 1
Сезон 3 Серия 6
21 октября 2022
Призрак, мышь и мотоцикл, часть 2 The Ghost, the Mouse, and the Motorcycle, Part 2
Сезон 3 Серия 7
21 октября 2022
Он призрак, она радуга, часть 1 He's a Ghost, She's a Rainbow, Part 1
Сезон 3 Серия 8
21 октября 2022
Он призрак, она радуга, часть 2 He's a Ghost, She's a Rainbow, Part 2
Сезон 3 Серия 9
21 октября 2022
Сеть призраков, часть 1 The Ghost's Web, Part 1
Сезон 3 Серия 10
21 октября 2022
Сеть призраков, часть 2 The Ghost's Web, Part 2
Сезон 3 Серия 11
21 октября 2022
Красноречивый призрак на Байу, часть 1 The Eloquent Ghost on the Bayou, Part 1
Сезон 3 Серия 12
21 октября 2022
Красноречивый призрак на Байу, часть 2 The Eloquent Ghost on the Bayou, Part 2
Сезон 3 Серия 13
21 октября 2022
График выхода всех сериалов
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