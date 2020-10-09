Во 2 сезоне 5 серии сериала «Послания призрака» в надежде помочь ребятам разобраться во всем произошедшем призрачный писатель вызывает в реальный мир любимого многими сыщика. Но поможет ли эта версия Шерлока в расследовании загадочного дела?
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