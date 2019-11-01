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Послания призрака 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Послания призрака
Киноафиша Сериалы Послания призрака Сезоны Сезон 1

Ghostwriter 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Послания призрака»

В 1 сезоне сериала «Послания призрака» действие происходит в небольшом американском городке, где в один прекрасный день начинают происходить крайне странные события: на улицах появляются персонажи известных сказок. Но каким образом они попадают в реальный мир? Это предстоит узнать группе подростков, которые начинают собственное расследование всего произошедшего. Улики приводят их в старый книжный магазин, где обитает загадочный призрак. Оказывается, именно он ответственен за творящийся в городе переполох. Но что движет гостем из потустороннего мира?

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Послания призрака График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Призрак в Стране чудес, часть 1 Ghost in Wonderland, Part 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2019
Призрак в Стране чудес, часть 2 Ghost in Wonderland, Part 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2019
Призрак джунглей, часть 1 The Jungle Ghost, Part 1
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2019
Призрак джунглей, часть 2 The Jungle Ghost, Part 2
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2019
Дикий, дикий призрак, часть 1 The Wild, Wild Ghost, Part 1
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2019
Дикий, дикий призрак, часть 2 The Wild, Wild Ghost, Part 2
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2019
Дикий, дикий призрак, часть 3 The Wild, Wild Ghost, Part 3
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2019
Искристый призрак, часть 1 A Sparkly Ghost, Part 1
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2020
Искристый призрак, часть 2 A Sparkly Ghost, Part 2
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2020
Искристый призрак, часть 3 A Sparkly Ghost, Part 3
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2020
Франкен-призрак, часть 1 Franken-Ghost, Part 1
Сезон 1 Серия 11
1 мая 2020
Франкен-призрак, часть 2 Franken-Ghost, Part 2
Сезон 1 Серия 12
1 мая 2020
Франкен-призрак, часть 3 Franken-Ghost, Part 3
Сезон 1 Серия 13
1 мая 2020
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