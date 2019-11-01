В 1 сезоне сериала «Послания призрака» действие происходит в небольшом американском городке, где в один прекрасный день начинают происходить крайне странные события: на улицах появляются персонажи известных сказок. Но каким образом они попадают в реальный мир? Это предстоит узнать группе подростков, которые начинают собственное расследование всего произошедшего. Улики приводят их в старый книжный магазин, где обитает загадочный призрак. Оказывается, именно он ответственен за творящийся в городе переполох. Но что движет гостем из потустороннего мира?