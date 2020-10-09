Во 2 сезоне 11 серии сериала «Послания призрака» главные герои должны расследовать новое опасное дело в компании легендарного детектива Оливера Куинна. Однако для этого им необходимо самим отправиться в книгу и стать ее главными персонажами.
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