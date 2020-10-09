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Киноафиша Сериалы Послания призрака Сезоны Сезон 2 Серия 8

Послания призрака 2019 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Послания призрака»
Призрачная кисть, часть 1
Сезон 2 / Серия 1 9 октября 2020
Призрачная кисть, часть 2
Сезон 2 / Серия 2 9 октября 2020
Призрачное такси, часть 1
Сезон 2 / Серия 3 9 октября 2020
Призрачное такси, часть 2
Сезон 2 / Серия 4 9 октября 2020
Дело о пропавшем призраке, часть 1
Сезон 2 / Серия 5 9 октября 2020
Дело о пропавшем призраке, часть 2
Сезон 2 / Серия 6 9 октября 2020
Дело о пропавшем призраке, часть 3
Сезон 2 / Серия 7 9 октября 2020
Затерянный во времени призрак, часть 1
Сезон 2 / Серия 8 7 мая 2021
Затерянный во времени призрак, часть 2
Сезон 2 / Серия 9 7 мая 2021
Затерянный во времени призрак, часть 3
Сезон 2 / Серия 10 7 мая 2021
Писатель-призрак, часть 1
Сезон 2 / Серия 11 7 мая 2021
Писатель-призрак, часть 2
Сезон 2 / Серия 12 7 мая 2021
Писатель-призрак, часть 3
Сезон 2 / Серия 13 7 мая 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Послания призрака» вся команда продолжает активные поиски пропавшей рукописи. По всей видимости, они нуждаются в помощи. К счастью, призрачный писатель уже плывет к ним на своем потрясающем воображение корабле...

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