В 1 сезоне 6 серии сериала «Призраки» Майк и Элисон по-прежнему хотят избавиться от своего загородного особняка, который кишмя кишит привидениями. Они изучают возможность продать Button House сети гостиниц. Удастся ли паре совершить эту сделку?
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