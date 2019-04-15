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Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 1 Серия 6

Призраки 2019 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Призраки»
Кем ты себя возомнил?
Сезон 1 / Серия 1 15 апреля 2019
Война горилл
Сезон 1 / Серия 2 22 апреля 2019
Счастливого Дня Смерти
Сезон 1 / Серия 3 29 апреля 2019
Свободный пропуск
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2019
Муна Стон
Сезон 1 / Серия 5 13 мая 2019
Выбираюсь
Сезон 1 / Серия 6 20 мая 2019
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Призраки» Майк и Элисон по-прежнему хотят избавиться от своего загородного особняка, который кишмя кишит привидениями. Они изучают возможность продать Button House сети гостиниц. Удастся ли паре совершить эту сделку?

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