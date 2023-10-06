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Призраки 2019 - 2023, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 5

Ghosts
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Призраки»

В 5-м сезоне сериала «Призраки» продолжается история, которая началась с того, что молодая парочка, Сэм и Джей, переехала в деревенский особняк, который достался им по наследству, и выяснила, что там уже есть обитатели. Дом буквально кишит призраками. Впрочем, переезжая туда, влюбленные об этом даже не догадывались и наивно строили свои планы относительно особняка. Они собирались превратить его в гостиницу. Жизнь главных героев значительно осложнилась после того, как в результате падения Сэм стал видеть духов, слоняющихся по дому. И считающих себя его полноправными владельцами.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Призраки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дураки Fools
Сезон 5 Серия 1
6 октября 2023
Дом Home
Сезон 5 Серия 2
6 октября 2023
Ананасовый день Pineapple Day
Сезон 5 Серия 3
6 октября 2023
По-французски En Francais
Сезон 5 Серия 4
6 октября 2023
Лови мгновение Carpe Diem
Сезон 5 Серия 5
6 октября 2023
Последнее прибежище Last Resort
Сезон 5 Серия 6
6 октября 2023
График выхода всех сериалов
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