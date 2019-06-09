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Постер к сериалу Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны
Призраки (2019 - …), список сезонов Ghosts
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Призраки»
Призраки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Призраки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 7 эпизодов
 
Призраки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 6 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
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