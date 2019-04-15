В 1 сезоне 1 серии сериала «Призраки» Элисон и Майк наивно полагают, что все их мечты осуществились после того, как они унаследовали огромный особняк за городом. Они даже не подозревают, что он разваливается и кишит призраками прошлых жильцов.
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