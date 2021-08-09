В 3 сезоне сериала «Призраки» команда главных героев отправляется в особняк, где, по слухам, до сих пор водятся призраки. Элисон и остальные ребята неожиданно узнают историю этого места, которая неразрывно связана с сюжетом их фильма. После визита таинственного посетителя Элисон пребывает в настоящем шоке, а на Майка снисходит прозрение. Тем временем Джулиан вспоминает свой первый день в роли призрака. Капитан и Китти твердо намерены раскрыть древнюю тайну, которую хранит это место. Однако они не понимают, с чем им придется столкнуться...