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Призраки 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 3

Ghosts
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Призраки»

В 3 сезоне сериала «Призраки» команда главных героев отправляется в особняк, где, по слухам, до сих пор водятся призраки. Элисон и остальные ребята неожиданно узнают историю этого места, которая неразрывно связана с сюжетом их фильма. После визита таинственного посетителя Элисон пребывает в настоящем шоке, а на Майка снисходит прозрение. Тем временем Джулиан вспоминает свой первый день в роли призрака. Капитан и Китти твердо намерены раскрыть древнюю тайну, которую хранит это место. Однако они не понимают, с чем им придется столкнуться...

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Призраки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Участок костей The Bone Plot
Сезон 3 Серия 1
9 августа 2021
Многое нужно принять во внимание A Lot to Take In
Сезон 3 Серия 2
9 августа 2021
Люди-древоточцы The Woodworm Men
Сезон 3 Серия 3
9 августа 2021
Я люблю Люси I Love Lucy
Сезон 3 Серия 4
9 августа 2021
Есть чем поделиться? Something to Share?
Сезон 3 Серия 5
9 августа 2021
Часть семьи Part of the Family
Сезон 3 Серия 6
9 августа 2021
График выхода всех сериалов
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