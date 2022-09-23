В 4 сезоне сериала «Призраки» Баттон-Холл готов открыть свои двери для первых посетителей отеля. Несмотря на постоянные перепалки со своими потусторонними соседями, Элисон и Майку удается завершить ремонт в старинном особняке и худо-бедно перестроить его в гостиничный комплекс. В последнее время приведения ведут себя тихо, и парочка наивно полагает, что те смирились и отступили. Но на самом деле в Баттон-Холле лишь наступило затишье перед бурей. Нелегальные призрачные жильцы, погибшие на этом месте в разные годы и периоды истории, не позволят превратить их дом в прибежище для все еще живых гостей.