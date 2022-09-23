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Призраки 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Призраки
Киноафиша Сериалы Призраки Сезоны Сезон 4

Ghosts
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Призраки»

В 4 сезоне сериала «Призраки» Баттон-Холл готов открыть свои двери для первых посетителей отеля. Несмотря на постоянные перепалки со своими потусторонними соседями, Элисон и Майку удается завершить ремонт в старинном особняке и худо-бедно перестроить его в гостиничный комплекс. В последнее время приведения ведут себя тихо, и парочка наивно полагает, что те смирились и отступили. Но на самом деле в Баттон-Холле лишь наступило затишье перед бурей. Нелегальные призрачные жильцы, погибшие на этом месте в разные годы и периоды истории, не позволят превратить их дом в прибежище для все еще живых гостей.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Призраки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Счастливых праздников Happy Holiday
Сезон 4 Серия 1
23 сентября 2022
Говори, как хочешь Speak as ye choose
Сезон 4 Серия 2
23 сентября 2022
Самое сложное слово The Hardest Word
Сезон 4 Серия 3
23 сентября 2022
Ушел, ушел Gone Gone
Сезон 4 Серия 4
23 сентября 2022
Гости-пашот Poached Guests
Сезон 4 Серия 5
23 сентября 2022
Только не снова Not Again
Сезон 4 Серия 6
23 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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