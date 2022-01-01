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Киноафиша Сериалы Джентльмен Джек Актеры и роли

Актеры сериала «Джентльмен Джек»

Актеры сериала «Джентльмен Джек» Вся информация о сериале
Джемма Джонс
Джемма Джонс Gemma Jones
Aunt Anne Lister
Тимоти Уэст Timothy West
Jeremy Lister
Джоди Мэй
Джоди Мэй Jodhi May
Vere Hobart
Сильвия Симс Sylvia Syms
Mrs. Rawson
Стефани Коул Stephanie Cole
Caroline Walker
Софи Гробёль
Софи Гробёль Sofie Gråbøl
Queen Marie Джемма Уилан
Джемма Уилан Gemma Whelan
Marian Lister Софи Рандл
Софи Рандл Sophie Rundle
Ann Walker Шон Дули
Шон Дули Shaun Dooley
Jeremiah Rawson
George Costigan
James Holt
Кэтрин Келли Katherine Kelly
Elizabeth Sutherland
Джо Армстронг
Джо Армстронг Joe Armstrong
Samuel Washington Рози Кавальеро
Рози Кавальеро Rosie Cavaliero
Elizabeth Cordingley
Амелия Баллмор Amelia Bullmore
Eliza Priestley
Derek Riddell
Captain Sutherland
Сюранна Джоунс
Сюранна Джоунс Suranne Jones
Anne Lister Винсент Франклин
Винсент Франклин Vincent Franklin
Christopher Rawson
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