Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Стальной алхимик: Братство 2009 - 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стальной алхимик: Братство
Киноафиша Сериалы Стальной алхимик: Братство Сезоны Сезон 1

Fullmetal Alchemist: Brotherhood 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 64
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стальной алхимик: Братство»

В 1 сезоне сериала «Стальной алхимик: Братство» действие фокусируется на двух братьях, которые невольно становятся жертвами кошмарного проклятья. Главные герои пытаются воскресить свою любимую маму из мертвых, но у них ничего не получается. Более того, младший Альфонс теряет самое важное — свою душу, теперь она принадлежит стальным доспехам. В это же время старший Эдвард теряет руку и ногу, что делает его инвалидом. Впоследствии Эду удалось обзавестись специальными протезами и стать важным человеком у власти. Он превращается в могущественного алхимика. Но сможет ли Эд вернуть себе брата?

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 10 голосов
9.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Стальной алхимик: Братство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Стальной алхимик The Full Metal Alchemist
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2009
Первый день The Day It Began
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2009
Город ереси Town of Heretics
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2009
Муки алхимика Anguish of the Alchemist
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2009
Дождь печалей Rain of Grief
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2009
Дорога надежды The Road Of Hope
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2009
Скрытая правда The Hidden Truth
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2009
Пятая лаборатория Research Laboratory 5
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2009
Созданные чувства Created Feelings
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2009
В разные стороны Separate Paths
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2009
Чудо в Раш-велли The Miracle of Rush Valley
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2009
Всё – одно, а одно – это всё One is All, All is One
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2009
Чудовища Дублита The Beasts of Dublith
Сезон 1 Серия 13
28 июня 2009
Тот, кто скрывается под землёй Those Who Lurk Underground
Сезон 1 Серия 14
5 июля 2009
Посланники с востока Messanger from the East
Сезон 1 Серия 15
12 июля 2009
По следам товарища Footprints of a Comrade-in-Arms
Сезон 1 Серия 16
19 июля 2009
Холодное пламя Cool-Headed Flames
Сезон 1 Серия 17
26 июля 2009
Заносчивая ладонь маленького человека The Arrogant Palms of a Little Human
Сезон 1 Серия 18
2 августа 2009
Смерть бессмертных The Death of the Undying
Сезон 1 Серия 19
9 августа 2009
Отец перед могилой The Father Standing Before a Grave
Сезон 1 Серия 20
16 августа 2009
Действия дурака Advance of the Fool
Сезон 1 Серия 21
30 августа 2009
Спины уходящих Distant Backs
Сезон 1 Серия 22
6 сентября 2009
Девушка на поле битвы The Girl on the Battlefield
Сезон 1 Серия 23
13 сентября 2009
В желудке Within the Stomach
Сезон 1 Серия 24
20 сентября 2009
Врата тьмы The Door of Darkness
Сезон 1 Серия 25
27 сентября 2009
Воссоединение Reunion
Сезон 1 Серия 26
4 октября 2009
Перерыв на отдых Interlude Party
Сезон 1 Серия 27
11 октября 2009
Отец Father
Сезон 1 Серия 28
18 октября 2009
Борьба глупцов The Fool's Struggle
Сезон 1 Серия 29
25 октября 2009
Кампания по уничтожению Ишвара The Ishbal Annihilation Campaign
Сезон 1 Серия 30
1 ноября 2009
Обещанные 520 центов The Promise Made For 520 Cenz
Сезон 1 Серия 31
8 ноября 2009
Сын фюрера The Son of the Fuhrer
Сезон 1 Серия 32
15 ноября 2009
Северная стена Бриггса The Northern Wall of Briggs
Сезон 1 Серия 33
22 ноября 2009
Снежная королева Ice Queen
Сезон 1 Серия 34
29 ноября 2009
Форма этой страны The Shape of This Country
Сезон 1 Серия 35
6 декабря 2009
Семейный портрет Family Portrait
Сезон 1 Серия 36
13 декабря 2009
Первый гомункул The Original Homunculus
Сезон 1 Серия 37
20 декабря 2009
Битва в Бадзукуле Clash in Baschool
Сезон 1 Серия 38
27 декабря 2009
Сон наяву Daydream
Сезон 1 Серия 39
10 января 2010
Гомункул Homunculus
Сезон 1 Серия 40
17 января 2010
Бездна Hell
Сезон 1 Серия 41
24 января 2010
Знаки контратаки The Signs of a Counterattack
Сезон 1 Серия 42
31 января 2010
Муравьиный укус The Ant's Bite
Сезон 1 Серия 43
7 февраля 2010
Полное восстановление A Full Recovery
Сезон 1 Серия 44
14 февраля 2010
Условленный день The Promised Day
Сезон 1 Серия 45
21 февраля 2010
Приближающаяся тень The Creeping Shadow
Сезон 1 Серия 46
28 февраля 2010
Посланник тьмы Messenger of Darkness
Сезон 1 Серия 47
7 марта 2010
Подземная клятва The Underground Oath
Сезон 1 Серия 48
14 марта 2010
Чувства отца и сыновей Parent and Child Feelings
Сезон 1 Серия 49
21 марта 2010
Центральный мятеж Central Riot
Сезон 1 Серия 50
28 марта 2010
Бессмертная армия Immortal Army
Сезон 1 Серия 51
4 апреля 2010
Объединённые усилия Everyone's Power
Сезон 1 Серия 52
11 апреля 2010
Пламя мести Flame of Vengeance
Сезон 1 Серия 53
18 апреля 2010
Обратная сторона пламени Beyond the Raging Fire
Сезон 1 Серия 54
25 апреля 2010
Образ жизни взрослых The Adults' Way of Life
Сезон 1 Серия 55
2 мая 2010
Возвращение фюрера The Return of the Führer
Сезон 1 Серия 56
9 мая 2010
Вечный покой Eternal Rest
Сезон 1 Серия 57
16 мая 2010
Ценные жертвы Human Sacrifice
Сезон 1 Серия 58
23 мая 2010
Померкнувший свет Light that Was Lost
Сезон 1 Серия 59
30 мая 2010
Око небес, врата земли Eye of the Sky, Gate of the Earth
Сезон 1 Серия 60
6 июня 2010
Тот, кто поглотил Бога He Who Would Swallow God
Сезон 1 Серия 61
13 июня 2010
Неистовая контратака The Vehement Counterattack
Сезон 1 Серия 62
20 июня 2010
По ту сторону врат The Other Side of the Gate
Сезон 1 Серия 63
27 июня 2010
Конец путешествия Journey's End
Сезон 1 Серия 64
4 июля 2010
График выхода всех сериалов
«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой
Киноляп, который никто не замечал: орден Фокса из «Места встречи изменить нельзя» оказался не тем
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро
4-я серия на носу, до финала рукой подать: график выхода «Как приручить лису» на Okko
Маккартни и Старр несут гитару в Мордор: The Beatles в съемках во «Властелине колец» отказал сам Толкин
Стивен Кинг обожает этот недооцененный хоррор 15-летней давности — его снимал режиссер «Бэтмена»
«Дает надежду, это правда»: стоит ли ждать Эдди в 5-м сезоне «Очень странных дел» – ответ дали сами создатели хита Netflix
Какой IQ у Бэтмена? И кто умнее: он или Железный Человек – Marvel поставил точку в фанатских спорах
Хелло, общежитие в шоке: 28 миллионов россиян посмотрели «Москву слезам не верит» неправильно - и даже не заметили
«Сериал про конченых отморозков»: звезда «Бригады» назвал культовый хит 00-х «преступлением» – зрители не согласны
«Вот как надо развивать вселенную»: эту часть «Трона» зрители оценили выше других (на 8.2) – для тех, кому не зашел «Арес» с Лето
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше