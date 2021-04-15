В 1 сезоне 1 серии сериала «Фрэнк из Ирландии» главный герой твердо решает вернуть свою бывшую девушку, а поможет ему в этом друг по имени Дуфус. Вместе они отыграют концерт на похоронах бабушки Фрэнка. Но чем закончится эта странная авантюра?