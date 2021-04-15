В 1 сезоне сериала «Фрэнк из Ирландии» сюжет разворачивается вокруг музыканта, который изо всех сил пытается добиться чего-то в жизни, но пока получается у него не очень. В свои 32 года Фрэнк продолжает жить в доме родителей в Дублине, а большую часть времени прокрастинирует и страдает от скуки. Заниматься творчеством главный герой тоже не может, более того, он не брал в руки музыкальный инструмент уже несколько лет. В личной жизни у Фрэнка тоже все не слава богу: бывшая и все еще любимая девушка встречается с его самым главным врагом.