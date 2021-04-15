Меню
Фрэнк из Ирландии 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фрэнк из Ирландии
Фрэнк из Ирландии Сезоны Сезон 1

Frank of Ireland
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фрэнк из Ирландии»

В 1 сезоне сериала «Фрэнк из Ирландии» сюжет разворачивается вокруг музыканта, который изо всех сил пытается добиться чего-то в жизни, но пока получается у него не очень. В свои 32 года Фрэнк продолжает жить в доме родителей в Дублине, а большую часть времени прокрастинирует и страдает от скуки. Заниматься творчеством главный герой тоже не может, более того, он не брал в руки музыкальный инструмент уже несколько лет. В личной жизни у Фрэнка тоже все не слава богу: бывшая и все еще любимая девушка встречается с его самым главным врагом.

Список серий сериала Фрэнк из Ирландии
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2021
