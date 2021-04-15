В 1 сезоне 5 серии сериала «Фрэнк из Ирландии» главный герой узнает о том, что Мэри планирует продать их дом. А это значит, что Фрэнку нужно съехать и найти новое место жительства. Находясь в состоянии аффекта, он решает забаррикадироваться.