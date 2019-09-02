Меню
Форс-Мажор 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Форс-Мажор
Киноафиша Сериалы Форс-Мажор Сезоны Сезон 1

Форс-мажор 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Форс-Мажор»

В 1 сезоне сериала «Форс-мажор» Витя на ночном дежурстве случайно убивает загадочного пациента. На помощь приходит лучший друг Артем, с которым они придумывают план, как скрыть следы преступления и избежать наказания. Но это непросто, потому что убитым оказался местный криминальный босс по кличке Терапевт. Вчерашний студент оказывается втянут в разборки между мафиозными кланами. Витя «примерил» чужое лицо, а теперь ему нужно скопировать личность Терапевта, которая не такая однозначная, как кажется.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Форс-Мажор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 сентября 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 сентября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 сентября 2019
