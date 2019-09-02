В 1 сезоне сериала «Форс-мажор» Витя на ночном дежурстве случайно убивает загадочного пациента. На помощь приходит лучший друг Артем, с которым они придумывают план, как скрыть следы преступления и избежать наказания. Но это непросто, потому что убитым оказался местный криминальный босс по кличке Терапевт. Вчерашний студент оказывается втянут в разборки между мафиозными кланами. Витя «примерил» чужое лицо, а теперь ему нужно скопировать личность Терапевта, которая не такая однозначная, как кажется.