Во 2 сезоне 4 серии сериала «Дрянь» священник пытается узнать Дрянь поближе, но она отталкивает его. Вечером девушка заходит в церковь помолиться, но встречает пьяного священника, которому в итоге открывается и рассказывает о своих переживаниях.