Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дрянь» священник отказывается вести свадебную церемонию и просит Дрянь больше не приходить в церковь. Клэр бежит к сестре в истерике из-за испорченной стрижки в салоне. Вечером к Дряни приходит священник.