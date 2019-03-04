Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дрянь» священник отказывается вести свадебную церемонию и просит Дрянь больше не приходить в церковь. Клэр бежит к сестре в истерике из-за испорченной стрижки в салоне. Вечером к Дряни приходит священник.
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