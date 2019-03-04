Во 2 сезоне 3 серии сериала «Дрянь» Дрянь помогает Клэр с корпоративным мероприятием и знакомится с финским коллегой сестры, в которого она тайно влюблена. Девушка продолжает флиртовать со священником, но тот отказывается нарушать целибат.