Во 2 сезоне 2 серии сериала «Дрянь» кафе Дряни процветает. Клэр была очень удивлена увидеть это своими глазами. Сестры возвращаются в свой родной дом, чтобы встретиться с Крестной. Мартин собирается подать на Дрянь заявление в полицию.