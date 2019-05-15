Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Пять комнат Сезоны Сезон 1 Серия 8

Пять комнат 2019 - 2023 8 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Пять комнат»
Пять владельцев
Сезон 1 / Серия 1 15 мая 2019
Двадцать гостей
Сезон 1 / Серия 2 22 мая 2019
Три миллиметра
Сезон 1 / Серия 3 29 мая 2019
Ноль долларов
Сезон 1 / Серия 4 5 июня 2019
Пять обманов
Сезон 1 / Серия 5 12 июня 2019
Пятьдесят лет
Сезон 1 / Серия 6 19 июня 2019
Четыре вида мяса
Сезон 1 / Серия 7 26 июня 2019
Одна ставка
Сезон 1 / Серия 8 3 июля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Пять комнат» Эйнсли, Хизер, Бен, Лиз и Гарри хотят продать дом. Шутка, которая превратилась в реальность, официально близится к своему завершению. Домочадцы готовятся к аукциону, после которого они разъедутся.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Лермонтов
Лермонтов 20 комментариев
Хаос: Убийства Мэнсона
Хаос: Убийства Мэнсона 2 комментария
Горыныч
Горыныч 52 комментария
Спустя 9 лет этот готический сериал вновь стал хитом стримингов: не зря на Rotten Tomatoes его оценили на 81%
Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса
Перед премьерой Netflix вспоминаем, что было в 3 сезоне «Ведьмака»: закат Геральта с лицом Кавилла
«Это первый “Хищник” для детей»: «Планета смерти» явно разозлит фанов фильма со Шварцем – больше «Мандалорец», чем ужастик про Яутжа
Между Дэнджи и Резе — целая пропасть: одна цитата из фильма «Человек-бензопила» стала определяющей, но отсылку поймут не все
Пока перезапускается «Клиника»: ИИ нашел для вас 5 похожих драмеди с оценкой 8.2+ – «треша и угара хоть отбавляй»
«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»
Каждый кадр – на обои: нашли 3 малоизвестных аниме в стиле Миядзаки – у каждого рейтинг 7.3+ и очень мало фанатов
Машина времени Кости Волкова: «Аутсорс» – лучший сериал в карьере Янковского, но ляпов в нем столько, что хватит на второй сезон
«Зачем все это смотрю?»: 5 фильмов СССР до ужаса раздражают современных зрителей – №4 прозвали «бородавкой на лице»
«Да, это была реклама»: ограбление Лувра напрямую связано с «Иллюзией обмана 3»? Айзенберг лично все подтвердил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше