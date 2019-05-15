Спустя 9 лет этот готический сериал вновь стал хитом стримингов: не зря на Rotten Tomatoes его оценили на 81%

Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса

Перед премьерой Netflix вспоминаем, что было в 3 сезоне «Ведьмака»: закат Геральта с лицом Кавилла

«Это первый “Хищник” для детей»: «Планета смерти» явно разозлит фанов фильма со Шварцем – больше «Мандалорец», чем ужастик про Яутжа

Между Дэнджи и Резе — целая пропасть: одна цитата из фильма «Человек-бензопила» стала определяющей, но отсылку поймут не все

Пока перезапускается «Клиника»: ИИ нашел для вас 5 похожих драмеди с оценкой 8.2+ – «треша и угара хоть отбавляй»

«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»

Каждый кадр – на обои: нашли 3 малоизвестных аниме в стиле Миядзаки – у каждого рейтинг 7.3+ и очень мало фанатов

Машина времени Кости Волкова: «Аутсорс» – лучший сериал в карьере Янковского, но ляпов в нем столько, что хватит на второй сезон

«Зачем все это смотрю?»: 5 фильмов СССР до ужаса раздражают современных зрителей – №4 прозвали «бородавкой на лице»