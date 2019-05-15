В 1 сезоне 2 серии сериала «Пять комнат» Бен, Эйнсли, Гарри и Лиз намерены хорошенько отметить новоселье. Тем временем Хизер принимает лекарственное средство, чтобы справиться со своим жгучим желанием покинуть особняк и вернуться домой.
Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса
Почему в мире «Дюны» нет ни компьютеров, ни искусственного интеллекта: у этого есть веская и кровавая причина
Думаете, все иностранцы обожают «Машу и медведя»? От отзывов на IMDb волосы встанут дыбом: «Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазам»
Машина времени Кости Волкова: «Аутсорс» – лучший сериал в карьере Янковского, но ляпов в нем столько, что хватит на второй сезон
«Да, это была реклама»: ограбление Лувра напрямую связано с «Иллюзией обмана 3»? Айзенберг лично все подтвердил
Новый «Брат» переосмыслил оригинал спустя 25 лет: мог быть сериалом в формате Netflix — а получился фильм на 70 минут
«Втянулась сразу»: жуткий сериал с 7,7 на «Кинопоиске» зайдет фанатам «Сверхъестественного» — идеально для Хэллоуина
«Песня мамонтёнка» даже не в топ-3: зрители выбрали 10 хитов из мультфильмов СССР – переслушивают их до сих пор
Между Дэнджи и Резе — целая пропасть: одна цитата из фильма «Человек-бензопила» стала определяющей, но отсылку поймут не все
«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»
«Зачем мне такое?»: от самой прибыльной роли в своей карьере Иван Янковский отказался лично (а фильм собрал 3 миллиарда рублей!)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail