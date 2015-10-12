Во 2 сезоне 1 серии сериала «Фарго» неожиданный поворот событий, произошедший в придорожном общепите, нарушает привычный темп жизни в провинциальном городке. Это коренным образом изменит жизнь Пегги, супруги доброго мясника, и местной банды.
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