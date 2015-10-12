Во 2 сезоне 10 серии сериала «Фарго» Эду и Пегги приходится прятаться. Для Майка наступает момент осознать: повышение по бандитской иерархии отнюдь не всегда выглядит так, как можно было бы вообразить. Хэнзи строит далеко идущие планы на будущее.
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