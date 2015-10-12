Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Фарго Сезоны Сезон 2 Серия 10

Фарго 2014 10 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Фарго»
В ожидании неприятностей
Сезон 2 / Серия 1 12 октября 2015
Перед законом
Сезон 2 / Серия 2 19 октября 2015
Миф о Сизифе
Сезон 2 / Серия 3 26 октября 2015
Страх и трепет
Сезон 2 / Серия 4 2 ноября 2015
Подарок волхвов
Сезон 2 / Серия 5 9 ноября 2015
Носорог
Сезон 2 / Серия 6 16 ноября 2015
Это ты сделал
Сезон 2 / Серия 7 23 ноября 2015
Лоплоп
Сезон 2 / Серия 8 30 ноября 2015
Замок
Сезон 2 / Серия 9 7 декабря 2015
Палиндром
Сезон 2 / Серия 10 14 декабря 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Фарго» Эду и Пегги приходится прятаться. Для Майка наступает момент осознать: повышение по бандитской иерархии отнюдь не всегда выглядит так, как можно было бы вообразить. Хэнзи строит далеко идущие планы на будущее.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
Детские травмы и жуткие маньяки: на каких реальных событиях основан «Хрустальный» с Васильевым
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше