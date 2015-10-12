Во 2 сезоне 7 серии сериала «Фарго» глава ОПГ Герхардтов общается с правоохранительными органами. Другой член этого клана тем временем жаждет разобраться с «паршивой овцой» в их «стаде». Лу и Хэнк же ведут свою работу в Фарго.
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