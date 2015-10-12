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Киноафиша Сериалы Фарго Сезоны Сезон 2 Серия 7

Фарго 2014 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Фарго»
В ожидании неприятностей
Сезон 2 / Серия 1 12 октября 2015
Перед законом
Сезон 2 / Серия 2 19 октября 2015
Миф о Сизифе
Сезон 2 / Серия 3 26 октября 2015
Страх и трепет
Сезон 2 / Серия 4 2 ноября 2015
Подарок волхвов
Сезон 2 / Серия 5 9 ноября 2015
Носорог
Сезон 2 / Серия 6 16 ноября 2015
Это ты сделал
Сезон 2 / Серия 7 23 ноября 2015
Лоплоп
Сезон 2 / Серия 8 30 ноября 2015
Замок
Сезон 2 / Серия 9 7 декабря 2015
Палиндром
Сезон 2 / Серия 10 14 декабря 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Фарго» глава ОПГ Герхардтов общается с правоохранительными органами. Другой член этого клана тем временем жаждет разобраться с «паршивой овцой» в их «стаде». Лу и Хэнк же ведут свою работу в Фарго.

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