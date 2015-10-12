Во 2 сезоне 4 серии сериала «Фарго» глава семейной ОПГ Герхардтов делает встречное предложение бандитам из большого города. Хэнзи наносит визит в жилище Эда и его супруги, разыскивая следы Рая. Также Лу пытается достучаться до разума четы Блумквист.
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