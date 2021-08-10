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Остров фантазий 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Остров фантазий
Киноафиша Сериалы Остров фантазий Сезоны Сезон 1

Fantasy Island
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Остров фантазий»

В 1 сезоне сериала «Остров фантазий» повествуется о группе иностранных туристов, которые приезжают на таинственный остров, находящийся посреди океана. Хозяин острова, по слухам, способен исполнять любые желания — но так ли это? С удивлением главные герои понимают, что их самые заветные мечты неожиданно претворяются в жизнь. Так, страдающая от неизлечимой болезни Руби получает шанс встретить настоящую любовь, а двое авантюристов, стремившихся сохранить свой брак, отправляются в путешествие, которое навсегда их сближает.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Остров фантазий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Голодная Кристина/Мел любит Руби Hungry Christine/Mel Loves Ruby
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2021
Его и Ее/Отель «Разбитое сердце» His and Hers/The Heartbreak Hotel
Сезон 1 Серия 2
17 августа 2021
Квантовая запутанность Quantum Entanglement
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2021
Однажды в Гаване Once Upon a Time in Havana
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2021
Два раза в жизни Twice in a Lifetime
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2021
Романтика и броманс The Romance and the Bromance
Сезон 1 Серия 6
12 сентября 2021
Грандиозные 50 The Big Five O
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2021
День живых Dia de los vivos
Сезон 1 Серия 8
19 сентября 2021
Добро пожаловать в Сноу Глоб, часть первая Welcome to the Snow Globe Part One
Сезон 1 Серия 9
23 декабря 2021
Добро пожаловать в Сноу Глоб, часть вторая Welcome to the Snow Globe Part Two
Сезон 1 Серия 10
23 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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