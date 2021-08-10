В 1 сезоне сериала «Остров фантазий» повествуется о группе иностранных туристов, которые приезжают на таинственный остров, находящийся посреди океана. Хозяин острова, по слухам, способен исполнять любые желания — но так ли это? С удивлением главные герои понимают, что их самые заветные мечты неожиданно претворяются в жизнь. Так, страдающая от неизлечимой болезни Руби получает шанс встретить настоящую любовь, а двое авантюристов, стремившихся сохранить свой брак, отправляются в путешествие, которое навсегда их сближает.