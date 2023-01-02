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Остров фантазий 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Остров фантазий
Киноафиша Сериалы Остров фантазий Сезоны Сезон 2

Fantasy Island
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Остров фантазий»

Во 2 сезоне сериала «Остров фантазий» продолжается история о богатых туристах, которые оказались на таинственном острове посреди океана. Напомним, в предыдущем сезоне владелец роскошного острова пригласил группу путешественников воплотить в жизнь самые изощренные фантазии, находясь вдали от цивилизованного мира. Но каждое желание приносит последствия, которые меняют жизнь участников событий. В скором времени на острове наступает хаос. Двое искателей приключений, чей брак изжил себя, решили вместе отправиться в настоящее приключение. В новом сезоне герои продолжат свой путь, полный опасностей.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Остров фантазий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Воссоединение старшей школы Тары и Джессики; Кошка леди Tara and Jessica's High School Reunion; Cat Lady
Сезон 2 Серия 1
2 января 2023
Ураган Хелен/Мальчишник Hurricane Helene/The Bachelor Party
Сезон 2 Серия 2
9 января 2023
Пэймер против Пэймер Paymer vs. Paymer
Сезон 2 Серия 3
16 января 2023
Тайна в Майами Mystery in Miami
Сезон 2 Серия 4
23 января 2023
Урна The Urn
Сезон 2 Серия 5
6 февраля 2023
Вечность и один день Forever and a Day
Сезон 2 Серия 6
13 февраля 2023
Счастье Happy
Сезон 2 Серия 7
20 февраля 2023
Пройти загородную милю Walk a Country Mile
Сезон 2 Серия 8
6 марта 2023
Гвенивер из Глендейла Gwenivere of Glendale
Сезон 2 Серия 9
10 апреля 2023
Война роз (и Хатчинсоны) War of the Roses (and the Hutchinsons)
Сезон 2 Серия 10
17 апреля 2023
Персики и брошенная невеста Peaches and the Jilted Bride
Сезон 2 Серия 11
24 апреля 2023
Девушка-босс прервана Girlboss Interrupted
Сезон 2 Серия 12
1 мая 2023
Эм Джей Акуда и клуб 1-й, 2-й и 3-й жен MJ Akuda & The 1st, 2nd, and 3rd Wives Club
Сезон 2 Серия 13
8 мая 2023
График выхода всех сериалов
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