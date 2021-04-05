В 3 сезоне 7 серии сериала «Снова вместе» умирает директор школы, любимый многими учениками и учителями. В связи с произошедшей трагедией чета МакКэллен решает рассказать детям о круге жизни. Но смогут ли младшие воспринять эту историю всерьез?
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