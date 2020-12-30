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Постер к сериалу Равноденствие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Сериалы Равноденствие
Равноденствие (2020 - 2020) Equinox 18+
Год выпуска 2020
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 36 минут
О чем сериал

«Равноденствие» — многосерийное скандинавское шоу, снятое в жанре фэнтезийного триллера. Действие разворачивается вокруг девушки по имени Астрид. Более двадцати лет она стала свидетелем исчезновения собственной сестры и друзей. Однако главная героиня практически ничего не помнит об этом ужасном дне. Впрочем, с тех пор каждую ночь к Астрид приходят кошмары — жуткие, бессмысленные и сюрреалистические. Неожиданно девушка встречает мужчину, который был среди пропавших людей, а затем начинает собственное расследование этой запутанной истории.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фанни Борнедаль Amelia
Сюзанна Сторм
Даница Чурчич
Даница Чурчич Astrid
Александр Виллауме
Александр Виллауме Henrik
Ларс Брюгманн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Равноденствие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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