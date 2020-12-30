«Равноденствие» — многосерийное скандинавское шоу, снятое в жанре фэнтезийного триллера. Действие разворачивается вокруг девушки по имени Астрид. Более двадцати лет она стала свидетелем исчезновения собственной сестры и друзей. Однако главная героиня практически ничего не помнит об этом ужасном дне. Впрочем, с тех пор каждую ночь к Астрид приходят кошмары — жуткие, бессмысленные и сюрреалистические. Неожиданно девушка встречает мужчину, который был среди пропавших людей, а затем начинает собственное расследование этой запутанной истории.