В 1 сезоне сериала «Равноденствие» сюжет разворачивается вокруг девушки по имени Астрид. Двадцать один год назад ее любимая сестра и друзья пропали без вести. Астрид оказалась чуть ли не единственным человеком, который видел их непосредственно перед исчезновением. Однако она практически ничего не помнит о том дне. И все же, на протяжении несколько десятков лет Астрид мучают жуткие сновидения, связанные с этими событиями. В один прекрасный день девушка встречает парня, который числился среди пропавших. В итоге она начинает собственное расследование этого дела.