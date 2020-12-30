Меню
Равноденствие 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Равноденствие
Equinox 18+
Премьера сезона 30 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Равноденствие»

В 1 сезоне сериала «Равноденствие» сюжет разворачивается вокруг девушки по имени Астрид. Двадцать один год назад ее любимая сестра и друзья пропали без вести. Астрид оказалась чуть ли не единственным человеком, который видел их непосредственно перед исчезновением. Однако она практически ничего не помнит о том дне. И все же, на протяжении несколько десятков лет Астрид мучают жуткие сновидения, связанные с этими событиями. В один прекрасный день девушка встречает парня, который числился среди пропавших. В итоге она начинает собственное расследование этого дела.

Рейтинг сериала

0.0
6.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Равноденствие»
Серия 1 Episode 1
30 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
30 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
30 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
30 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
30 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
30 декабря 2020
