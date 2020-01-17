«На грани исчезновения» — многосерийное научно-фантастическое шоу, созданное стриминговым сервисом Hulu. Действие сериала разворачивается вокруг четырех маленьких детей, проживающих вместе со своим отцом на небольшой ферме. В один прекрасный день на территории их участка происходит нечто странное: таинственный космический корабль терпит крушение. Единственному члену экипажа удается выжить, однако ему требуется помощь главных героев. К счастью, дети не пугаются инопланетного гостя, напротив, они демонстрируют явную заинтересованность в дружбе с ним. Как выясняется впоследствии, миссия гостя из космоса связана со спасением вымирающих видов...