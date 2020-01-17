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Постер к сериалу На грани исчезновения
Постер к сериалу На грани исчезновения
Постер к сериалу На грани исчезновения
Постер к сериалу На грани исчезновения
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Оцените
Киноафиша Сериалы На грани исчезновения
На грани исчезновения (2020 - …) Endlings
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«На грани исчезновения» — многосерийное научно-фантастическое шоу, созданное стриминговым сервисом Hulu. Действие сериала разворачивается вокруг четырех маленьких детей, проживающих вместе со своим отцом на небольшой ферме. В один прекрасный день на территории их участка происходит нечто странное: таинственный космический корабль терпит крушение. Единственному члену экипажа удается выжить, однако ему требуется помощь главных героев. К счастью, дети не пугаются инопланетного гостя, напротив, они демонстрируют явную заинтересованность в дружбе с ним. Как выясняется впоследствии, миссия гостя из космоса связана со спасением вымирающих видов...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
На грани исчезновения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
На грани исчезновения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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