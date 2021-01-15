Во 2 сезоне сериала «На грани исчезновения» действие разворачивается за двадцать лет до настоящего времени. Приемные братья и сестры, проживающие на территории небольшой американской фермы, помогают инопланетянину, который пытается спасти редкие виды существ от вымирания. По ходу развития событий становится понятно, что у героев есть довольно сильный противник: Хьюс и его команда намерены отловить всех существ и использовать их в своих корыстных целях. К счастью, ребята не готовы отступиться от своей миссии, они не пасуют даже перед лицом реальной угрозы.