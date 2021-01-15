Меню
На грани исчезновения 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала На грани исчезновения
Киноафиша Сериалы На грани исчезновения Сезоны Сезон 2

Endlings
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «На грани исчезновения»

Во 2 сезоне сериала «На грани исчезновения» действие разворачивается за двадцать лет до настоящего времени. Приемные братья и сестры, проживающие на территории небольшой американской фермы, помогают инопланетянину, который пытается спасти редкие виды существ от вымирания. По ходу развития событий становится понятно, что у героев есть довольно сильный противник: Хьюс и его команда намерены отловить всех существ и использовать их в своих корыстных целях. К счастью, ребята не готовы отступиться от своей миссии, они не пасуют даже перед лицом реальной угрозы.

Список серий сериала На грани исчезновения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Still Hunting
Сезон 2 Серия 1
15 января 2021
What We May Be
Сезон 2 Серия 2
15 января 2021
The Other
Сезон 2 Серия 3
15 января 2021
I, Me, We
Сезон 2 Серия 4
15 января 2021
Sparked
Сезон 2 Серия 5
15 января 2021
Lighting in a Bottle
Сезон 2 Серия 6
15 января 2021
Found in Translation
Сезон 2 Серия 7
15 января 2021
Unwelcome Home
Сезон 2 Серия 8
15 января 2021
Save Yourself
Сезон 2 Серия 9
15 января 2021
Fight or Flight
Сезон 2 Серия 10
15 января 2021
The Beginning Is the End Is the Beginning
Сезон 2 Серия 11
15 января 2021
One World, One Family
Сезон 2 Серия 12
15 января 2021
