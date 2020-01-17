Меню
На грани исчезновения 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На грани исчезновения
Endlings
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На грани исчезновения»

В 1 сезоне сериала «На грани исчезновения» действие разворачивается в конце прошлого века. Инопланетянин отправляется на нашу планету, чтобы спасти последнего слона. Однако по дороге обратно космический корабль делает аварийную посадку на небольшой ферме, расположенной в Соединенных Штатах Америки. Этот корабль замечает маленькая девочка по имени Джулия: совсем недавно ее взяли в приемную семью, где уже жили несколько детей. Джулия решила сбежать из нового дома, но, заметив инопланетный лайнер, повернула обратно. Впоследствии про инопланетянина и его миссию узнают и остальные ребята. Вместе они пытаются помочь ему вернуться домой.

Список серий сериала На грани исчезновения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
The End Is the Beginning Part 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 2020
The End Is the Beginning Part 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2020
The Elephant in the Room
Сезон 1 Серия 3
17 января 2020
The Enemy of My Enemy
Сезон 1 Серия 4
17 января 2020
Curiosity
Сезон 1 Серия 5
17 января 2020
Surprise
Сезон 1 Серия 6
17 января 2020
Home
Сезон 1 Серия 7
17 января 2020
Found and Lost
Сезон 1 Серия 8
17 января 2020
Are You Afraid of the Light?
Сезон 1 Серия 9
17 января 2020
Invisible
Сезон 1 Серия 10
17 января 2020
Extinction
Сезон 1 Серия 11
17 января 2020
The End Is the Beginning Is the End
Сезон 1 Серия 12
17 января 2020
