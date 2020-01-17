В 1 сезоне сериала «На грани исчезновения» действие разворачивается в конце прошлого века. Инопланетянин отправляется на нашу планету, чтобы спасти последнего слона. Однако по дороге обратно космический корабль делает аварийную посадку на небольшой ферме, расположенной в Соединенных Штатах Америки. Этот корабль замечает маленькая девочка по имени Джулия: совсем недавно ее взяли в приемную семью, где уже жили несколько детей. Джулия решила сбежать из нового дома, но, заметив инопланетный лайнер, повернула обратно. Впоследствии про инопланетянина и его миссию узнают и остальные ребята. Вместе они пытаются помочь ему вернуться домой.