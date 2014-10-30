В 3 сезоне 3 серии сериала «Элементарно» главный герой расследует странную смерть, произошедшую при решении сложной математической головоломки. В это же время Джоан пытается помириться с Китти, узнав о нелегком прошлом молодой женщины.
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