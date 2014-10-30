В 3 сезоне 23 серии сериала «Элементарно» один из друзей главного героя неожиданно убит неизвестными. Теперь Шерлок хочет отомстить за смерть своего близкого человека. Параллельно Грегсон просит Джоан помочь ему с одним тайным расследованием.
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