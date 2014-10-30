В 3 сезоне 2 серии сериала «Элементарно» главный герой и его верная подруга решают объединить свои усилия, однако новая ученица Холмса по имени Китти серьезно мешает взаимоотношениям старых друзей, когда позволяет своей ревности вылезти наружу.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail