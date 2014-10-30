В 3 сезоне 19 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная напарница вынуждены заниматься делом на совершенно новом для себя поле всемирной паутины. Довольно быстро становится понятно, что им нечем ответить секретной банде хакеров.
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