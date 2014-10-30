В 3 сезоне 20 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная напарница занимаются расследованием гибели человека, который на профессиональном разоблачал выдумки о паранормальных явлениях. Ватсон также должна помочь дочери Грегсона.
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