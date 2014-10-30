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Киноафиша Сериалы Элементарно Сезоны Сезон 3 Серия 13

Элементарно 2012 - 2019 13 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Элементарно»
Врагов хватает, чтобы жить
Сезон 3 / Серия 1 30 октября 2014
Пять апельсиновых зернышек
Сезон 3 / Серия 2 6 ноября 2014
Временный эксперт
Сезон 3 / Серия 3 13 ноября 2014
Белла
Сезон 3 / Серия 4 20 ноября 2014
Грабёж
Сезон 3 / Серия 5 27 ноября 2014
Опасные земли
Сезон 3 / Серия 6 4 декабря 2014
Приключения мускатной смеси
Сезон 3 / Серия 7 11 декабря 2014
Последнее дежурство
Сезон 3 / Серия 8 18 декабря 2014
Инъекция вечности
Сезон 3 / Серия 9 8 января 2015
Семена зла
Сезон 3 / Серия 10 15 января 2015
Выдающийся клиент
Сезон 3 / Серия 11 22 января 2015
Тот, Который ускользнул
Сезон 3 / Серия 12 29 января 2015
Цикута
Сезон 3 / Серия 13 5 февраля 2015
Женская особь
Сезон 3 / Серия 14 12 февраля 2015
Когда твоя песенка спета
Сезон 3 / Серия 15 19 февраля 2015
Насколько тебе известно
Сезон 3 / Серия 16 5 марта 2015
Столкновение и лёд
Сезон 3 / Серия 17 12 марта 2015
Вид с Олимпа
Сезон 3 / Серия 18 2 апреля 2015
Некто Ватсон, некто Холмс
Сезон 3 / Серия 19 9 апреля 2015
Семь раз отмерь
Сезон 3 / Серия 20 16 апреля 2015
Под кожей
Сезон 3 / Серия 21 23 апреля 2015
Лучший выход всегда насквозь
Сезон 3 / Серия 22 30 апреля 2015
Покидая улей
Сезон 3 / Серия 23 7 мая 2015
Контролируемое падение
Сезон 3 / Серия 24 14 мая 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная партнерша пытаются найти виновного в убийстве сборщика налогов. К сожалению, подозреваемых слишком много. В это же время Эндрю просит свою девушку познакомиться с его отцом.

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