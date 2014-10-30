В 3 сезоне 13 серии сериала «Элементарно» главный герой и его постоянная партнерша пытаются найти виновного в убийстве сборщика налогов. К сожалению, подозреваемых слишком много. В это же время Эндрю просит свою девушку познакомиться с его отцом.