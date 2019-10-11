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О чем cерия
В 3 сезоне 11 серии сериала «Династия» из-за недавних событий личная жизнь Сэма трещит по швам. Противостояние Алексис и Блейка выходит на новый уровень. Ради победы они готовы манипулировать окружающими, подтасовывать улики и врать на камеру.
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