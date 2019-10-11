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О чем cерия
В 3 сезоне 18 серии сериала «Династия» союз Блейка и Кристал оказывается под вопросом. Между тем важная для семейства Кэррингтон сделка в шаге от завершения. Фэллон тем временем готовится к предстоящей свадебной вечеринке.
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