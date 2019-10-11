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О чем cерия
В 3 сезоне 17 серии сериала «Династия» вечеринка в часть дня рождения Майкла оказывается в шаге от срыва. Андерс предоставляет имениннику доказательство манипуляций Доминики и Ванессы. Взаимоотношения Фэллон и Лиама проходят очередную проверку.
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