В 6 сезоне 4 серии сериала «Аббатство Даунтон» леди Шаклтон со своим племянником посещает Даунтон. Он оказывается давним знакомым Мэри. Вайолет ждет от внучки поддержки касательно больницы. Розамунд тоже наведывается с визитом.
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