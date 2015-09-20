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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 6 Серия 4

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 4 серия 6 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 6 / Серия 1 20 сентября 2015
Эпизод 2
Сезон 6 / Серия 2 27 сентября 2015
Эпизод 3
Сезон 6 / Серия 3 4 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 6 / Серия 4 11 октября 2015
Эпизод 5
Сезон 6 / Серия 5 18 октября 2015
Эпизод 6
Сезон 6 / Серия 6 25 октября 2015
Эпизод 7
Сезон 6 / Серия 7 1 ноября 2015
Эпизод 8
Сезон 6 / Серия 8 8 ноября 2015
О чем cерия

В 6 сезоне 4 серии сериала «Аббатство Даунтон» леди Шаклтон со своим племянником посещает Даунтон. Он оказывается давним знакомым Мэри. Вайолет ждет от внучки поддержки касательно больницы. Розамунд тоже наведывается с визитом.

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