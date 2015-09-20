В 6 сезоне 1 серии сериала «Аббатство Даунтон» за окном 1925 год. Роберту решает урезать расходы аббатства. Еще ему предстоит уволить кого-то из прислуги. Миссис Хьюз нервничает, что не справится с обязанностями супруги.
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