В 6 сезоне 2 серии сериала «Аббатство Даунтон» словесная война начинается между Вайолет и Изабель. Мэри хочет, чтобы свадьбу праздновали не внизу, а наверху. Томас ищет новую работу, так как замечает, что люди начали его сторониться.
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