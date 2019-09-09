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Постер к сериалу ДНК
Постер к сериалу ДНК
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы ДНК
ДНК (2019 - 2019) DNA
Год выпуска 2019
Страна Дания/Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«ДНК» — многосерийный скандинавский триллер, повествующий о датском полицейском по имени Рольф. Через несколько лет после исчезновения своей любимой дочери главный герой замечает важную ошибку в информационной базе ДНК. Эта зацепка дает ему надежду на то, что девочку все еще можно найти и вернуть в родную семью. Но сможет ли Рольф в одиночку раскрыть похищение, совершенное искусным преступником? И что если в деле замешаны его коллеги или даже близкие люди? Ответы на все эти вопросы мы узнаем лишь в финале шоу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Николас Бро
Николас Бро
Андерс В. Бертельсен
Андерс В. Бертельсен
Трине Паллесен
Трине Паллесен
Зофиа Вихлач
Зофиа Вихлач
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
ДНК - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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