«ДНК» — многосерийный скандинавский триллер, повествующий о датском полицейском по имени Рольф. Через несколько лет после исчезновения своей любимой дочери главный герой замечает важную ошибку в информационной базе ДНК. Эта зацепка дает ему надежду на то, что девочку все еще можно найти и вернуть в родную семью. Но сможет ли Рольф в одиночку раскрыть похищение, совершенное искусным преступником? И что если в деле замешаны его коллеги или даже близкие люди? Ответы на все эти вопросы мы узнаем лишь в финале шоу.