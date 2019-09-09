В 1 сезоне сериала «ДНК» действие разворачивается вокруг сотрудника правоохранительных органов, проживающего в Дании. Уже несколько лет Рольф безуспешно надеется на возвращение своей любимой дочери. Девочку похитили и увезли в неизвестное место. Вся полиция города занималась ее поисками, но, увы, преступник оказался слишком хитер. Волею случая Рольфу удается заметить ошибку в базе данных ДНК, которая фигурировала в уголовном деле, возбужденном после исчезновения дочери. Это дает ему надежду на то, что девочку все-таки удастся когда-нибудь найти. Главное — набраться сил и терпения. Преступник обязательно проявит себя.