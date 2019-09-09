Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

ДНК 2019 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала ДНК
Киноафиша Сериалы ДНК Сезоны Сезон 1

DNA
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «ДНК»

В 1 сезоне сериала «ДНК» действие разворачивается вокруг сотрудника правоохранительных органов, проживающего в Дании. Уже несколько лет Рольф безуспешно надеется на возвращение своей любимой дочери. Девочку похитили и увезли в неизвестное место. Вся полиция города занималась ее поисками, но, увы, преступник оказался слишком хитер. Волею случая Рольфу удается заметить ошибку в базе данных ДНК, которая фигурировала в уголовном деле, возбужденном после исчезновения дочери. Это дает ему надежду на то, что девочку все-таки удастся когда-нибудь найти. Главное — набраться сил и терпения. Преступник обязательно проявит себя.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «ДНК» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2019
График выхода всех сериалов
Финал «Соляриса» обманул даже преданных поклонников Тарковского: чем на самом заканчивается фильм
Дени Вильнев приложил руку к главному хоррору 2025 года, сам того не зная: вот с какого фильма взята идея
Жесть из «Субстанции», шутки от Гайдая, а Шурику — почти 50: ТНТ взялся за очердной ремейк советского хита
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше