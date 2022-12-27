Во 2 сезоне сериала «ДНК» продолжается история о датском сотруднике правоохранительных органов по имени Рольф Ларсен. Спустя годы после пропажи его дочери Андреа герой обнаружил существенную ошибку в информационной базе ДНК. С помощью этой улики появились шансы, что девочку еще можно отыскать и вернуть в лоно семьи. Напомним, в предыдущем сезоне Рольф в одиночку взялся за расследование преступления, которое совершено искусным похитителем. Ему удалось выяснить, что к этому делу могут быть причастны его сослуживцы и люди, которых он считал близкими. В новом сезоне герой продолжит свой путь.