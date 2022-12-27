Меню
ДНК 2019 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала ДНК
DNA
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «ДНК»

Во 2 сезоне сериала «ДНК» продолжается история о датском сотруднике правоохранительных органов по имени Рольф Ларсен. Спустя годы после пропажи его дочери Андреа герой обнаружил существенную ошибку в информационной базе ДНК. С помощью этой улики появились шансы, что девочку еще можно отыскать и вернуть в лоно семьи. Напомним, в предыдущем сезоне Рольф в одиночку взялся за расследование преступления, которое совершено искусным похитителем. Ему удалось выяснить, что к этому делу могут быть причастны его сослуживцы и люди, которых он считал близкими. В новом сезоне герой продолжит свой путь.

Список серий 2-го сезона сериала «ДНК» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
27 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
2 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
9 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
16 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
23 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
30 января 2023
